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Теннисист Стаховский продолжил победную серию на соревнованиях в Праге

Теннисист Стаховский продолжил победную серию на соревнованиях в Праге

Киев  •  УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский преодолел стартовый барьер основы на турнире в Праге, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Стаховский обыграл в первом раунде основы Челленджер в Праге Дмитрия Попка с Казахстана — 6:3, 6:4. Это уже третья победа киевлянина на турнире: две он получил в квалификации.

Стоит отметить, что Илья Марченко уступил на старте основы чеху Виту крапива — 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).

Дополнение

Следующий оппонентом Стаховского станет восьмой сеяный Сумита Нагал с Индии.

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