Теннисист Стаховский продолжил победную серию на соревнованиях в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский преодолел стартовый барьер основы на турнире в Праге, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Стаховский обыграл в первом раунде основы Челленджер в Праге Дмитрия Попка с Казахстана — 6:3, 6:4. Это уже третья победа киевлянина на турнире: две он получил в квалификации.
Стоит отметить, что Илья Марченко уступил на старте основы чеху Виту крапива — 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).
Дополнение
Следующий оппонентом Стаховского станет восьмой сеяный Сумита Нагал с Индии.