Тенісист Стаховський продовжив переможну серію на змаганнях у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Другий номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський подолав стартовий бар'єр основи на турнірі в Празі, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Стаховський обіграв у першому раунді основи челенджеру у Празі Дмитра Попка із Казахстану – 6:3, 6:4. Це вже третя перемога киянина на турнірі: дві він здобув у кваліфікації.
Варто відзначити, що Ілля Марченко поступився на старті основи чеху Віту Кропіві – 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).
Доповнення
Наступний опонентом Стаховського стане восьмий сіяний Суміт Нагал із Індії.