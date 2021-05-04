Тенісист Стаховський продовжив переможну серію на змаганнях у Празі

Деталі

Стаховський обіграв у першому раунді основи челенджеру у Празі Дмитра Попка із Казахстану – 6:3, 6:4. Це вже третя перемога киянина на турнірі: дві він здобув у кваліфікації.

Варто відзначити, що Ілля Марченко поступився на старті основи чеху Віту Кропіві – 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8).

Доповнення

Наступний опонентом Стаховського стане восьмий сіяний Суміт Нагал із Індії.