Теннисист Стаховский пробился в основную сетку соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский преодолел квалификационный барьер турнира категории "челленджер" во французском городке Сен-Брие, сообщает УНН со ссылкой на ATP Challenger Tour.
Стаховский получил первый номер посева квалификации и победил 411 ракетку мира бельгийца Янника Мертенса - 6:3, 6:4, и будет продолжать борьбу в основной сетке.
В активе первой ракетки Украины 2/5 брейкпойнтив за 1 час и 11 минут встречи.
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Стоит отметить, что Стаховский также выступит в Сен-Брие в парной сетке соревнований. Его напарником стал теннисист из Польши Шимон Вальков.