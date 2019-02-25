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Тенісист Стаховський зробив ривок у рейтингу АТР

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський стрімко покращив позиції в рейтингу тенісистів АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.

Завдяки виходу до чвертьфіналу змагань АТР в Марселі, киянин додав 15 сходинок і опинився на 126 місці – 454 залікових пункти. Другу сходинку серед українців утримує Ілля Марченко – 394-й (36 балів).

Примітно, що колишній лідер чоловічої збірної України Олександр Долгополов після проведення операції на руці вже повернувся до тренувань. Наразі він 510-й.

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У першій десятці генерації змін не відбулося. Як і раніше лідирують Новак Джокович, Рафаель Надаль, Александр Звєрєв, Хуан Мартін Дель Потро і Кевін Андерсон.

Варто відзначити ривок серба Ласло Дьєре в топ-100 – з 90-го місця він перемістився одразу на 37-ме.

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