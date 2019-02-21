Тенісист Стаховський вперше з 2015 року пробився до 1/4 фіналу турніру АТР

Киянин витратив 1 годину та 14 хвилин у поєдинку другого кола основної сітки проти француза Грегуара Беррера — 6:3, 6:4. На рахунку українця 9 ейсів і 1 подвійна помилка, у 130 ракетки світу з Франції 3 подвійні помилки при 5 ейсах.

Наступним суперником нашого гравця стане грецький тенісист Стефанос Ціціпас, посіяний під першим номером.

Додамо, Стаховський не виходив в чвертьфінал турніру ATP чотири роки. Останній раз такого успіху йому вдалося домогтися в лютому 2015 року в Дубаї. А за тиждень до цього пробитися в півфінал змагань у Марселі.