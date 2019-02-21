Теннисист Стаховский впервые с 2015 года пробился в 1/4 финала турнира АТР

Киевлянин потратил 1 час и 14 минут в поединке второго круга основной сетки против француза Грегуара Беррера — 6:3, 6:4. На счету украинца 9 эйсов и 1 двойная ошибка, в 130 ракетки мира из Франции 3 двойные ошибки при 5 ейсах.

Следующим соперником нашего игрока станет греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под первым номером.

Добавим, Стаховский не выходил в четвертьфинал турнира ATP четыре года. Последний раз такого успеха ему удалось добиться в феврале 2015 года в Дубае. А за неделю до этого пробиться в полуфинал соревнований в Марселе.