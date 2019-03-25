Тенісист Стаховський пробився до основної сітки змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Киянин Сергій Стаховський подолав кваліфікаційний бар'єр турніру категорії "челленджер" в французькому містечку Сен-Брійо, повідомляє УНН з посиланням на ATP Challenger Tour.
Стаховський отримав перший номер посіву кваліфікації і переміг 411 ракетку світу бельгійця Янніка Мертенса – 6:3, 6:4, та буде продовжувати боротьбу в основній сітці.
В активі першої ракетки України 2/5 брейкпойнтів за 1 годину та 11 хвилин зустрічі.
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Варто відзначити, що Стаховський також виступить в Сен-Брійо в парній сітці змагань. Його напарником став тенісист з Польщі Шимон Вальков.