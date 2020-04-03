Теннисист Стаховский попросил Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81076 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101011 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108769 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104214 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106333 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131311 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130396 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисист Стаховский попросил Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Теннисист Стаховский попросил Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14494 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Первая ракетка Украины по теннису среди мужчин Сергей Стаховский обратился к главе компании Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой помочь Украине аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом Стаховский написал в Twitter, сообщает УНН.

Ранее Маск подчеркнул, что может бесплатно послать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы разных стран мира. Теннисист решил обратиться к Маску за помощью в этом вопросе.

“Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий промежуток времени. Хочу попросить вас рассмотреть любую медицинскую поддержку для моей страны .... Спасибо за ваши поступки”, — написал Стаховский.

Как сообщал УНН, ранее Маск планировал отправить миллион человек на Марс до 2050 года.

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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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