Теннисист Стаховский попросил Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Первая ракетка Украины по теннису среди мужчин Сергей Стаховский обратился к главе компании Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой помочь Украине аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом Стаховский написал в Twitter, сообщает УНН.
Ранее Маск подчеркнул, что может бесплатно послать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы разных стран мира. Теннисист решил обратиться к Маску за помощью в этом вопросе.
“Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий промежуток времени. Хочу попросить вас рассмотреть любую медицинскую поддержку для моей страны .... Спасибо за ваши поступки”, — написал Стаховский.
Как сообщал УНН, ранее Маск планировал отправить миллион человек на Марс до 2050 года.
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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.