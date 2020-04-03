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Тенісист Стаховський попросив Маска допомогти Україні у боротьбі з коронавірусом

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Перша ракетка України з тенісу серед чоловіків Сергій Стаховський звернувся до глави компанії Tesla и SpaceX Ілона Маска з проханням допомогти Україні апаратами штучної вентиляції легенів. Про це Стаховський написав у Twitter, повідомляє УНН.

Раніше Маск наголосив, що може безкоштовно надіслати апарати штучної вентиляції легенів до лікарень різних країн світу. Тенісист вирішив звернутися до Маска за допомогою в цьому питанні.

“Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий проміжок часу. Хочу попросити вас розглянути будь-яку медичну підтримку для моєї країни... . Дуже дякую за ваші вчинки”, — написав Стаховський.

Як повідомляв УНН, раніше Маск планував відправити мільйон осіб до Марсу до 2050 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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