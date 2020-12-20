Теннисист Орлов вышел победителем из украинского дерби финала турнира в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В рамках финала теннисного турнира категории ITF М15, который состоялся на кортах в турецкой Анталии, состоялось украинское дерби, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Владислав Орлов выиграл второй титул в этом сезоне и четвертый в карьере. В финале турнира ITF М15 харьковчанин за 2 часа 24 минуты обыграл соотечественника Георгия Кравченко - 2:6, 6:3, 6:4.
Примечательно, что Орлов имел 4-й номер посева на данных соревнованиях и в мировом рейтинге занимает 369-ю строчку.
Напомним, что украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.