Український тенісист отримав довічну дискваліфікацію за участь в договірних матчах

Українець отримав довічну дискваліфікацію після того, як в ході розслідування “Tennis Integrity Unit” було встановлено, що він неодноразово брав участь в договірних матчах і “кортсайдінгу” (забороненої практиці, яка полягає в передачі рахунку на табло з матчу третій стороні для ставок на спорт) в період з 2015 по 2019 роки.

Зазначено, що Станіслав Поплавський (особистий рекорд в рейтингу АТР — 440-е місце) прийняв всі звинувачення. 4 грудня 2020 року офіційно була оголошена довічна дискваліфікація тенісиста і штраф в розмірі 10 тис. доларів, що означає, що з 1 грудня йому назавжди заборонено грати або відвідувати будь-які тенісні змагання, які проводять керівні органи в тенісі.

Додамо, що за кар’єру тенісист виграв 40 тис. доларів призових.