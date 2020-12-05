Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах

Украинец получил пожизненную дисквалификацию после того, как в ходе расследования “Tennis Integrity Unit” было установлено, что он неоднократно принимал участие в договорных матчах и “кортсайдинге” (запрещенной практике, которая заключается в передаче счета на табло с матча третьей стороне для ставок на спорт) в период с 2015 по 2019 годы.

Отмечено, что Станислав Поплавский (личный рекорд в рейтинге АТР — 440-е место) принял все обвинения. 4 декабря 2020 года официально была объявлена пожизненная дисквалификация теннисиста и штраф в размере 10 тыс. долларов, что означает, что с 1 декабря ему навсегда запрещено играть или посещать любые теннисные соревнования, которые проводят органы в теннисе.

Добавим, что за карьеру теннисист выиграл 40 тыс. долларов призовых.