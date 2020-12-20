Тенісист Орлов вийшов переможцем з українського дербі фіналу турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У межах фіналу тенісного турніру категорії ITF М15, що відбувся на кортах в турецькій Анталії, відбулося українське дербі, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Владислав Орлов виграв другий титул цього сезону й четвертий у кар’єрі. У фіналі турніру ITF М15 харків’янин за 2 години 24 хвилини обіграв співвітчизника Георгія Кравченка – 2:6, 6:3, 6:4.
Примітно, що Орлов мав 4-й номер посіву на даних змаганнях і в світовому рейтингу займає 369-й рядок.
Нагадаємо, що український тенісист отримав довічну дискваліфікацію за участь в договірних матчах.