Тенісист Орлов вийшов переможцем з українського дербі фіналу турніру в Туреччині

Владислав Орлов виграв другий титул цього сезону й четвертий у кар’єрі. У фіналі турніру ITF М15 харків’янин за 2 години 24 хвилини обіграв співвітчизника Георгія Кравченка – 2:6, 6:3, 6:4.

Примітно, що Орлов мав 4-й номер посіву на даних змаганнях і в світовому рейтингу займає 369-й рядок.

Нагадаємо, що український тенісист отримав довічну дискваліфікацію за участь в договірних матчах.