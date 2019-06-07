Теннисист Надаль победил Федерера на пути в финал "Ролан Гаррос"

В начале первого сета испанцу удалось осуществить брейк. В середине партии теннисисты обменялись по одному брейку, что было на руку “королю грунта” — 6:3. Во второй партии Надаль сумел выиграть подачу оппонента при счете 5:4 и повел по сетам 2:0. Далее испанец не оставил шансов 3-му сеяному — 6:3, 6:4, 6:2.

В финале 2-й сеяный встретится с победителем пары Новак Джокович — Доминик Тим.

Примечательно, что для испанца, которого называют “королем грунта” победа над Федерером стала первой начиная с 2014-го года (прервал серию из 5-ти очных поражений). Кроме того, Надаль еще значительнее оторвался в очных матчах — у испанца 24 победы против 15 у Федерера.