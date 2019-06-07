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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11729 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Теннисист Надаль победил Федерера на пути в финал "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису состоялось знаковое противостояние 21-го века - Роджер Федерер встретился с Рафаэлем Надалем, передает корреспондент УНН.

В начале первого сета испанцу удалось осуществить брейк. В середине партии теннисисты обменялись по одному брейку, что было на руку “королю грунта” — 6:3. Во второй партии Надаль сумел выиграть подачу оппонента при счете 5:4 и повел по сетам 2:0. Далее испанец не оставил шансов 3-му сеяному — 6:3, 6:4, 6:2.

В финале 2-й сеяный встретится с победителем пары Новак Джокович — Доминик Тим.

Примечательно, что для испанца, которого называют “королем грунта” победа над Федерером стала первой начиная с 2014-го года (прервал серию из 5-ти очных поражений). Кроме того, Надаль еще значительнее оторвался в очных матчах — у испанца 24 победы против 15 у Федерера.

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