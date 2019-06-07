Тенісист Надаль переміг Федерера на шляху до фіналу "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу відбулося знакове протистояння 21-го століття – Роджер Федерер зустрівся із Рафаелем Надалем, передає кореспондент УНН.
На початку першого сету іспанцю вдалося здійснити брейк. В середині партії тенісисти обмінялися по одному брейку, що було на руку "королю ґрунту" – 6:3. В другій партії Надаль зумів виграти подачу опонента при рахунку 5:4 та повів по сетам 2:0. Далі іспанець не залишив шансів 3-му сіяному – 6:3, 6:4, 6:2.
У фіналі 2-й сіяний зустрінеться з переможцем пари Новак Джокович - Домінік Тім.
Примітно, що для іспанця, якого називають "королем ґрунту" перемога над Федерером стала першою починаючи з 2014-го року (перервав серію із 5-ти очних поразок). Крім того, Надаль ще значніше відірвався в очних матчах - у іспанця 24 перемоги проти 15 у Федерера.