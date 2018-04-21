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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисист Молчанов стал финалистом соревнований в Тунисе

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Первый номер украинского тенниса в парном разряде Денис Молчанов пробился к очередному финалу на международном турнире, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Теннисист Молчанов стал финалистом соревнований в Тунисе

Вместе со словаком Игорем Зеленайем вышли в финал челленджера ATP с призовым фондом 75 тыс. долл., который проходит в Тунисе.

В полуфинале украинско-словацкий дуэт за 1 час и 16 минут оказался сильнее бельгийской пары Жилль/Флиге — 6:4, 4:6 (10:3). За титул наш спортсмен поборется с французско-британским дуэтом Ейссерик/Салисбури.

Примечательно, что на прошлой неделе Молчанов и Зеленай выиграли титул на “Челленджер” в Италии, а ранее в этом году стали чемпионами в Чжухае и финалистами в Шэньчжэне.

Украинские Национальные Новости

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