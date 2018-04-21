Тенісист Молчанов став фіналістом змагань у Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Перший номер українського тенісу в парному розряді Денис Молчанов пробився до чергового фіналу на міжнародному турнірі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Разом зі словаком Ігорем Зеленайем вийшли в фінал челленджера ATP з призовим фондом 75 тис. дол., що проходить у Тунісі.
У півфіналі українсько-словацький дует за 1 годину та 16 хвилин виявився сильнішим бельгійської пари Жілль/Фліге — 6:4, 4:6 (10:3). За титул наш спортсмен побореться із французько-британським дуетом Ейссерік/Салісбурі.
Примітно, що минулого тижня Молчанов і Зеленай виграли титул на “челленджері” в Італії, а раніше в цьому році стали чемпіонами в Чжухаї і фіналістами в Шеньчжені.