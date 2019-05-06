Теннисист Марченко выиграл первый поединок в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Дончанин Илья Марченко стартовал на теннисных соревнованиях "ATP Challenger Tour" в городе Шымкент в Казахстане, сообщает УНН.
Нашему теннисисту понадобилось 1 час и 25 минут для того, чтобы обыграть обладателя "вайлд кард" хозяина турнира Достанбека Ташбулатова - 6:2, 6:3.
Во втором круге Марченко ожидает баталия с шестым сеяным Владимиром Игнатиком (ATP 243) из Беларуси.
Напомним, что этот поединок для Марченко был вторым в сезоне после травмы.