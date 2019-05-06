Тенісист Марченко виграв перший поєдинок у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко стартував на тенісних змаганнях "ATP Challenger Tour" у місті Шимкент у Казахстані, повідомляє УНН.
Нашому тенісисту знадобилося 1 година та 25 хвилин для того аби обіграти володаря "вайлд кард" господаря турніру Достанбека Ташбулатова – 6:2, 6:3.
У другому колі на Марченка очікує баталія з шостим сіяним Володимиром Ігнатіком (ATP 243) з Білорусі.
Нагадаємо, що цей поєдинок для Марченка був другим у сезоні після травми.