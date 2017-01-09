Теннисист И.Марченко регрессировал в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Поражение Ильи Марченко на старте турнира ATP World Tour 250 в Дохе (Катар) не позволило украинцу сохранить прописку в топ-75 рейтинга, передает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Дончанин опустился сразу на 19 позиций и имеет на своем счету 624 зачетных балла. В прошлом сезоне И.Марченко дошел в Катаре до полуфинала, а в этом сезоне в первом раунде уступил на двух тайбрейках хорвату Иво Карловичу.
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Первым номер украинского мужского тенниса остался Александр Долгополов, который опустился на одну строчку - 63 место (760 баллов). Сергей Стаховский также потерял одну позицию - 100 место (542).
Стоит отметить, что личные рекорды на этой неделе поставили: Карен Хачанов (51 строка АТР), Даниил Медведев (65), Адам Павлашек (72), Джордан Томпсон (75), Пьер-Юг Эрбер (76).