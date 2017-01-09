Тенісист І.Марченко регресував у рейтингу АТР

Донеччанин опустився відразу на 19 позицій і має на своєму рахунку 624 залікові бали. У минулому сезоні І.Марченко дійшов в Катарі до півфіналу, а в цьому сезоні в першому раунді поступився на двох тайбрейках хорвату Іво Карловичу.

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Першим номер українського чоловічого тенісу залишився Олександр Долгополов, котрий опустився на одну сходинку – 63 місце (760 балів). Сергій Стаховський також втратив одну позицію – 100 місце (542).

Варто відзначити, що особисті рекорди на цьому тижні поставили: Карен Хачанов (51 рядок АТР), Данило Медведєв (65), Адам Павлашек (72), Джордан Томпсон (75), П'єр-Юг Ербер (76).