Теннис: украинский дуэт вышел в полуфинал турнира WTA в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок пробились в полуфинал парных соревнований на турнире WTA-250 "Tenerife Open", который проходит на территории Испании, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Марта Костюк с Людмилой Киченок вышли в полуфинал турнира на Тенерифе. Очередную победу они одержали над венгерками Анной Бондарь и Далмою Галфи - 6:1, 3:6, 10:7. На это они потратили час и 14 минут.
В полуфинале соревнований в Тенерифе Киченок и Костюк встретятся с победительницами матча Дария Юрак (Хорватия)/ Андрея Клепач (Словения) - Ирина Хромачова (Россия)/Данка Ковинич (Черногория).
Напомним
Украинская теннисистка обыграла российскую экс-чемпионку на турнире "Кубок Кремля".