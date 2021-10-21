Теніс: український дует вийшов до півфіналу турніру WTA в Іспанії

Деталі

Марта Костюк з Людмилою Кіченок вийшли у півфінал турніру на Тенеріфе. Чергову перемогу вони здобули над угорками Анною Бондар і Далмою Галфі – 6:1, 3:6, 10:7. На це вони витратили одну годину та 14 хвилин.

У півфіналі змагань у Тенерифе Кіченок і Костюк зустрінуться з переможницями матчу Дарія Юрак (Хорватія)/Андрея Клепач (Словенія) - Іріна Хромачова (Росія)/Данка Ковінич (Чорногорія).

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