Українська тенісистка обіграла російську ексчемпіонку на турнірі "Кубок Кремля"

Деталі

У матчі першого раунду киянка у двох партіях обіграла колишню десяту ракетку світу росіянку Дар'ю Касаткіну – 6:2, 6:3.

У другій партії Калініна вела 3:0 з двома брейками, але потім її суперниця була близька до того, щоб зрівняти рахунок, проте українка втримала перевагу в один брейк.

Ангеліна подавала на матч за рахунку 5:2, росіянка зробила брейк, але вже в наступному геймі українська тенісистка ще раз взяла гейм на подачі опонентки.

Наступна суперниця Калініної визначиться в матчі між Онс Жабер з Тунісу і Александровою з Росії.

Довідка

Касаткіна, яка нині займає 28-у сходинку в генерації WTA - переможниця Кубка Кремля 2018 року.