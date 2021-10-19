Українська тенісистка обіграла російську ексчемпіонку на турнірі "Кубок Кремля"

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено стартувала на турнірі WTA-500 "VTB Kremlin Cup", що триває у ці дні в Москві, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У матчі першого раунду киянка у двох партіях обіграла колишню десяту ракетку світу росіянку Дар'ю Касаткіну – 6:2, 6:3.

У другій партії Калініна вела 3:0 з двома брейками, але потім її суперниця була близька до того, щоб зрівняти рахунок, проте українка втримала перевагу в один брейк.

Ангеліна подавала на матч за рахунку 5:2, росіянка зробила брейк, але вже в наступному геймі українська тенісистка ще раз взяла гейм на подачі опонентки.

Наступна суперниця Калініної визначиться в матчі між Онс Жабер з Тунісу і Александровою з Росії.

Довідка

Касаткіна, яка нині займає 28-у сходинку в генерації WTA - переможниця Кубка Кремля 2018 року.

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