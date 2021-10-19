Украинская теннисистка обыграла российскую экс-чемпионку на турнире "Кубок Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире WTA-500 "VTB Kremlin Cup", который проходит в эти дни в Москве, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого раунда киевлянка в двух партиях обыграла бывшую десятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину - 6:2, 6:3.
Во второй партии Калинина вела 3:0 с двумя брейками, но затем ее соперница была близка к тому, чтобы сравнять счет, однако украинка удержала преимущество в один брейк.
Ангелина подавала на матч при счете 5:2, россиянка сделала брейк, но уже в следующем гейме украинская теннисистка еще раз взяла гейм на подаче оппонентки.
Следующая соперница Калининой определится в матче между Онс Жабер из Туниса и Александровой из России.
Справка
Касаткина, которая сейчас занимает двадцать восьмое место в генерации WTA - победительница Кубка Кремля 2018 года.