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Теннис: украинский дуэт пробился в полуфинал парного турнира "Kyiv Open"

Теннис: украинский дуэт пробился в полуфинал парного турнира "Kyiv Open"

Киев  •  УНН

 • 13273 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов пробились в полуфинал парного турнира серии ATP “Челленджер”, который проходит в Киеве, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

В четвертьфинале украинский дуэт, который имеет второй номер посева, обыграл Олега Приходько, который выступал в паре с россиянином Яном Бондаревская - 6: 2, 6: 4.

В полуфинале украинский дуэт сыграет с Хонатану Ейссериком и Кентена Гали из Франции.

Дополнение

Стаховский в одиночном разряде потерпел фиаско от турецкого игрока ергии киркин - 6: 4, 3: 6, 2: 6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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