Теннис: украинский дуэт пробился в полуфинал парного турнира "Kyiv Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов пробились в полуфинал парного турнира серии ATP “Челленджер”, который проходит в Киеве, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
В четвертьфинале украинский дуэт, который имеет второй номер посева, обыграл Олега Приходько, который выступал в паре с россиянином Яном Бондаревская - 6: 2, 6: 4.
В полуфинале украинский дуэт сыграет с Хонатану Ейссериком и Кентена Гали из Франции.
Дополнение
Стаховский в одиночном разряде потерпел фиаско от турецкого игрока ергии киркин - 6: 4, 3: 6, 2: 6.