Теніс: український дует пробився у півфінал парного турніру “Kyiv Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські тенісисти Сергій Стаховський і Денис Молчанов пробилися до півфіналу парного турніру серії ATP “челенджер”, який проходить в Києві, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
У чвертьфіналі український дует, який має другий номер посіву, обіграв Олега Приходько, який виступав в парі з росіянином Яном Бондаревська — 6:2, 6:4.
У півфіналі український дует зіграє з Хонатану Ейссеріком і Кентеном Галі з Франції.
Доповнення
Стаховський в одиночному розряді зазнав фіаско від турецького гравця Ергі Киркина — 6:4, 3:6, 2:6.