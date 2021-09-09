Теніс: український дует пробився у півфінал парного турніру “Kyiv Open”

Деталі

У чвертьфіналі український дует, який має другий номер посіву, обіграв Олега Приходько, який виступав в парі з росіянином Яном Бондаревська — 6:2, 6:4.

У півфіналі український дует зіграє з Хонатану Ейссеріком і Кентеном Галі з Франції.

Доповнення

Стаховський в одиночному розряді зазнав фіаско від турецького гравця Ергі Киркина — 6:4, 3:6, 2:6.