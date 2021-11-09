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Теннис: украинец стал победителем квалификационных соревнований во Франции

Киев • УНН

 • 13520 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский теннисист Георгий Кравченко пробился в основную сетку челленджера ATP Open International de Roanne, стартовавший в Роане (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Теннис: украинец стал победителем квалификационных соревнований во Франции

Детали

В финале квалификации украинец, посеянный под 8-м номером, встречался с итальянцем Лукой Ванни. Кравченко выиграл первую партию 6:2 и повел 3:0 во второй, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы.

В первом раунде основной сетки Георгий встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом (7).

Напомним

Две украинские теннисистки пробились в основную сетку турнира WTA-250.

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