Теніс: українець став переможцем кваліфікаційних змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Український тенісист Георгій Кравченко пробився до основної сітки челенджера ATP Open International de Roanne, що стартував у Роані (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У фіналі кваліфікації українець, посіяний під 8-м номером, зустрічався з італійцем Лукою Ванні. Кравченко виграв першу партію 6:2 та повів 3:0 у другій, після чого його суперник відмовився від продовження боротьби.
У першому раунді основної сітки Георгій зустрінеться зі швейцарцем Генрі Лааксоненом (7).
Нагадаємо
Дві українські тенісистки пробилися до основної сітки турніру WTA-250.