Теннис: лидер сборной Украины вышел в финал квалификации на турнире АТР-250 в Дохе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Ведущий украинский теннисист Илья Марченко выиграл свой матч в первом отборочном раунде на турнире ATP в Катаре. Об этом сообщает сайт "Большого тенниса Украины", передает УНН.
Детали
Марченко провел второй поединок в 2022 году и прервал свою серию поражений (проиграл последние 3 матчи в 2021 году и первый матч в текущем сезоне).
На этот раз уроженец Донецка имел четвертый номер посева и обыграл в двух сетах француза Максима Жанвье - 6:4, 7:6 (3).
В финале квалификации украинец сыграет против Йозефа Ковалика (170 в АТР) из Словакии. Ранее теннисисты встречались на корте дважды, оба матча выиграл Марченко.
Дополнение
На турнире в Дохе Марченко также выступит в парном разряде.