Теніс: лідер збірної України вийшов у фінал кваліфікації на турнірі АТР-250 у Досі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Провідний український тенісист Ілля Марченко виграв свій матч у першому відбірковому раунді на турнірі ATP у Катарі. Про це повідомляє сайт "Великого тенісу України", передає УНН.
Деталі
Марченко провів другий поєдинок у 2022 році та перервав свою серію поразок (програв 3 останні матчі у 2021 році та перший матч у поточному сезоні).
Цього разу уродженець Донецька мав четвертий номер посіву та обіграв у двох сетах француза Максіма Жанвьє – 6:4, 7:6 (3).
У фіналі кваліфікації українець зіграє проти Йозефа Коваліка (170 в АТР) зі Словаччини. Раніше тенісисти зустрічалися на корті двічі, обидва матчі виграв Марченко.
Доповнення
На турнірі у Досі Марченко також виступить у парному розряді.