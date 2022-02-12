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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Теніс: лідер збірної України вийшов у фінал кваліфікації на турнірі АТР-250 у Досі

Теніс: лідер збірної України вийшов у фінал кваліфікації на турнірі АТР-250 у Досі

Київ • УНН

 • 21281 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Провідний український тенісист Ілля Марченко виграв свій матч у першому відбірковому раунді на турнірі ATP у Катарі. Про це повідомляє сайт "Великого тенісу України", передає УНН.

Деталі

Марченко провів другий поєдинок у 2022 році та перервав свою серію поразок (програв 3 останні матчі у 2021 році та перший матч у поточному сезоні).

Цього разу уродженець Донецька мав четвертий номер посіву та обіграв у двох сетах француза Максіма Жанвьє – 6:4, 7:6 (3).
У фіналі кваліфікації українець зіграє проти Йозефа Коваліка (170 в АТР) зі Словаччини. Раніше тенісисти зустрічалися на корті двічі, обидва матчі виграв Марченко.

Доповнення

На турнірі у Досі Марченко також виступить у парному розряді.

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