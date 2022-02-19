Теннис: Костюк продолжила победные выступления на турнире "Премьер" в Дохе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевлянка Марта Костюк выиграла второй матч в квалификации турнира WTA 1000 в до сих пор и вышла в основу соревнований, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
В финале отбора наша землячка, которая посеяна под первым номером, обыграла Клэйр Лью - 7:5, 6:4.
Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Теперь Костюк сможет выступить в основной сетке соревнований.
Сейчас ее соперница остается неизвестной.
Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Напомним
Украинская теннисистка пробилась до финала соревнований в Дубае.