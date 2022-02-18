Українська тенісистка пробилася до фіналу змагань у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українка Людмила Кіченок разом із Оленою Остапенко вийшли у фінал парного турніру "Dubai Duty Free Tennis Championships" у Дубаї (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
Людмила Кіченок і Олена Остапенко завдали поразки власницям "вайлд кард" Луції Градецькій і
Санії Мірзі (Чехія/Індія) – 2:6, 6:2, 10:7.
Кіченок та Остапенко покращили свій спільний результат у Дубаї. Минулого сезону тенісистки
поступилися у чвертьфінальному матчі китаянкам Сюй Іфань та Ян Чжаосюань, які дійшли до
фіналу.
У вирішальному поєдинку Кіченок та Остапенко зіграють проти других сіяних Вероніки
Кудерметової (Росія) та Елізи Мертенс (Бельгія).
Доповнення
Сьогодні латвійка зустрінеться з російською тенісисткою та у фіналі одиночного розряду.