Украинская теннисистка пробилась в финал соревнований в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко вышли в финал парного турнира "Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Людмила Киченок и Елена Остапенко нанесли поражение обладательницам "уайлд кард" Луции Градецкой и
Сании Мирзе (Чехия / Индия) - 2:6, 6:2, 10:7.
Киченок и Остапенко улучшили свой общий результат в Дубае. В прошлом сезоне теннисистки
уступили в четвертьфинальном матче китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань, которые дошли до
финала.
В решающем поединке Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники
Кудерметовой (Россия) и Элизы Мертенс (Бельгия).
Дополнение
Сегодня латвийка встретится с российской теннисисткой и в финале одиночного разряда.