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15 марта, 19:03 • 99712 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128305 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115792 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109990 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100739 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97278 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84903 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинская теннисистка пробилась в финал соревнований в Дубае

Украинская теннисистка пробилась в финал соревнований в Дубае

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко вышли в финал парного турнира "Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Людмила Киченок и Елена Остапенко нанесли поражение обладательницам "уайлд кард" Луции Градецкой и
Сании Мирзе (Чехия / Индия) - 2:6, 6:2, 10:7.

Киченок и Остапенко улучшили свой общий результат в Дубае. В прошлом сезоне теннисистки
уступили в четвертьфинальном матче китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань, которые дошли до
финала.

В решающем поединке Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники
Кудерметовой (Россия) и Элизы Мертенс (Бельгия).

Дополнение

Сегодня латвийка встретится с российской теннисисткой и в финале одиночного разряда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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