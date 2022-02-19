Теніс: Костюк продовжила переможні виступи на турнірі "Прем'єр" в Досі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Киянка Марта Костюк виграла другий матч у кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі й вийшла в основу змагань, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
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У фіналі відбору наша землячка, яка посіяна під першим номером, обіграла Клейр Лью – 7:5, 6:4.
Поєдинок тривав 2 години на 1 хвилину. Тепер Костюк зможе виступити в основній сітці змагань.
Наразі її суперниця залишається невідомою.
Зауважимо, що в основній сітці також зіграють Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.
Нагадаємо
Українська тенісистка пробилася до фіналу змагань у Дубаї.