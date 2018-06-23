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Тендер на утилизацию опасных отходов портов выиграла фирма-бабочка

Тендер на утилизацию опасных отходов портов выиграла фирма-бабочка

Киев  •  УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Администрация морских портов Украины планирует заключить договор об утилизации опасных отходов с фирмой, которая лишена спецлицензии на соответствующие услуги, передает УНН.

В апреле текущего года филиал “Дельта-лоцман” ГП АМПУ объявила тендер на закупку услуг по утилизации мусора и опасных отходов.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 10 мая. Победу в тендере получило ООО “Украинская научная экологическая компания”. Ценовое предложение Общества составило 210 тыс. грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера составила 235 тыс. грн.

Соответственно, филиал “Дельта-лоцман” ГП АМПУ планирует заключить с победителем договор о закупке услуг по утилизации мусора и опасных отходов.

Однако, 3 марта этого года Минприроды аннулировало лицензию на сбор, хранение и обработку опасных отходов ООО “Украинская научная экологическая компания”.

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