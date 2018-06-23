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Тендер на утилізацію небезпечних відходів портів виграла фірма-метелик

Тендер на утилізацію небезпечних відходів портів виграла фірма-метелик

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Адміністрація морських портів України планує укласти договір про утилізацію небезпечних відходів із фірмою, яка позбавлена спецліцензії на відповідні послуги, передає УНН.

У квітні поточного року філія "Дельта-лоцман" ДП АМПУ оголосила тендер на закупівлю послуг із утилізації сміття та небезпечних відходів.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 10 травня. Перемогу у тендері отримало ТОВ "Українська наукова екологічна компанія". Цінова пропозиція Товариства становила 210 тис. грн, в той час як очікувана вартість тендеру становила 235 тис. грн.

Відповідно, філія "Дельта-лоцман" ДП АМПУ планує укласти з переможцем договір про закупку послуг із утилізації сміття та небезпечних відходів.

Однак, 3 березня цього року Мінприроди анулювало ліцензію на збирання, зберігання та оброблення небезпечних відходів ТОВ "Українська наукова екологічна компанія".

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