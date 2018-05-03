Температура воздуха в Киеве побила все рекорды

По данным наблюдений, 2 мая, кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30 градусов, то есть повторено наивысшее значение 1934 года.

Среднесуточная температура в связи с этим также превысила на 0,1 градуса предварительное историческое значение 1934 года. Она составляла +22,8 градуса, что на 10,6 градуса выше климатической нормы для этой даты.

Климатологи отметили, что учитывая высокий температурный фон 2 мая, существует вероятность превышения рекорда максимальной температуры воздуха +28,8 градуса, который был зафиксирован в 1934 году.

Как сообщал УНН, в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд мая.