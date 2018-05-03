Температура повітря в Києві побила всі рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Температура повітря в столиці 2 травня побила всі рекорди - найтеплішої ночі, а також максимальної і середньодобової температури. Про це повідомляє Центральна геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.
За даними спостережень, 2 травня, крім найтеплішої ночі в Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30 градусів, тобто повторено найвище значення 1934 року.
Середньодобова температура у зв’язку з цим також перевищила на 0,1 градуса попереднє історичне значення 1934 року. Вона становила +22,8 градуса, що на 10,6 градуса вище за кліматичну норму для цієї дати.
Кліматологи відзначили, что зважаючи на високий температурний фон 2 травня, існує ймовірність перевищення рекорду максимальної температури повітря +28,8 градуса, який був зафіксований у 1934 році.
Як повідомляв УНН, у Києві зафіксували перший температурний рекорд травня.