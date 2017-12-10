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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3896 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109573 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129987 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106346 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108014 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Телевизор и соцсети: СМИ узнали распорядок Дональда Трампа

Телевизор и соцсети: СМИ узнали распорядок Дональда Трампа

Киев  •  УНН

 • 13204 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Газета The New York Times узнала от приближенных лиц президента США Дональда Трампа его распорядок дня, информирует УНН.

По информации издания, Трамп просыпается в 5:30 утра и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox & Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.

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Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в Twitter. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.

Напомним, Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку . На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон.

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