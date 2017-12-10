Телевизор и соцсети: СМИ узнали распорядок Дональда Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Газета The New York Times узнала от приближенных лиц президента США Дональда Трампа его распорядок дня, информирует УНН.
По информации издания, Трамп просыпается в 5:30 утра и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox & Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.
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Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в Twitter. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.
Напомним, Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку . На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон.