Телевізор та соцмережі: ЗМІ дізнались розпорядок Дональда Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Газета The New York Times дізналася від наближених осіб президента США Дональда Трампа його розпорядок дня, інформує УНН.
За інформацією видання, Трамп прокидається о 5:30 ранку і починає день з перегляду телевізора. Спочатку він включає телеканал CNN, потім перемикається на шоу Fox & Friends на Fox News, іноді дивиться передачу Morning Joe. Всього ж, як зазначає газета, Трамп проводить біля телевізора від чотирьох до восьми годин на день.
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Також наголошується, що прямо після пробудження президент США починає писати в Twitter. Іноді з самого ранку він прямо в піжамі йде в переговорну кімнату Білого дому, щоб підписати документи.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп помилував свою першу індичку. На церемонії також були присутні перша леді США Меланія Трамп і молодший син Трампа Беррон.