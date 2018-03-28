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Телескоп, который заменит Hubble на орбите, запустят в 2020 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Запуск космического телескопа им. Джеймса Уебса (James Webb) на орбиту в NASA перенесли до мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.

NASA в настоящее время проходит заключительную фазу интеграции и тестирования James Webb, для этого нужно больше времени. После независимой оценки остальных задач Webb решили запустить в мае 2020 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

"Webb - это проект с наивысшим приоритетом для Управления научной миссии агентства и крупнейший международный космический научный проект в истории США. В настоящее время все аппаратные средства обсерватории завершены, однако вопрос, обнаруженный с помощью элемента космического корабля, побуждает нас предпринять необходимые шаги для переориентации наших усилий в завершение этой амбициозной и сложной обсерватории", - сказал исполняющий обязанности администратора НАСА Роберт Лайтфут.

По словам помощника директора NASA Томаса Зурбукена, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" данного проекта.

"Процесс сборки и испытаний отдельных компонентов занял больше времени, чем ожидалось", - пояснил он.

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Это ключевой год для Webb, когда 6,5-метровый телескоп и научный элемент полезной нагрузки будет соединен с элементом космического корабля, чтобы сформировать полную обсерваторию. Элемент космического корабля состоит из солнечного экрана размером с теннисный корт, спроектированного Northrop Grumman и космического корабля, в котором размещается авионика полета, система электропитания и солнечные панели.

Так, при проверке работоспособности уникального солнцезащитного экрана оказались разрывы длиной до 10 см в полиамидной пленке.

"У нас есть только один шанс сделать все правильно до того, как аппарат будет выведен в космос", - отметил Зурбукен.

Проводить ремонтные работы на орбите, как это делалось в случае с обсерваторией Hubble, будет невозможно хотя бы потому, что в распоряжении NASA уже нет шаттлов, подчеркнул он.

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Лайтфут счел необходимым обратить внимание на то, что дополнительные испытания и перенос запуска может привести к росту стоимости проекта. Конгресс США в 2001 году установил планку расходов на создание телескопа без учета средств, необходимых непосредственно для запуска в размере 8 млрд долл. NASA уже вложило в реализацию проекта 7,3 млрд долл., отметил и. о. директора.

"Превышение предела расходов потребует от Конгресса принятия решения о дополнительном финансировании", - сказал Лайтфут.

Телескоп должен заменить на орбите Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты NASA теперь начинают наземные испытания с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года.

В конце сентября прошлого года запуск был перенесен на март-июнь 2019 года.

Webb - это международный проект под руководством NASA со своими партнерами, ЕКА и Канадским космическим агентством. ESA предоставляет Ariane 5 в рамках своего научного сотрудничества с НАСА.

Космический телескоп James Webb станет самой современной инфракрасной космической обсерваторией и крупнейшим астрономическим космическим научным телескопом, который когда-либо создавали, дополняя научные открытия космического телескопа Hubble НАСА и других научных миссий.

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