Телескоп, який замінить Hubble на орбіті, запустять у 2020 році

NASA в даний час проходить заключну фазу інтеграції та тестування James Webb, для цього буде потрібно більше часу. Після незалежної оцінки решти завдань Webb вирішили запцстити у травні 2020 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше.

“Webb — це проект з найвищим пріоритетом для Управління наукової місії агентства і найбільший міжнародний космічний науковий проект в історії США. В даний час всі апаратні засоби обсерваторії завершені, однак питання, виявлені за допомогою елемента космічного корабля, спонукають нас зробити необхідні кроки для переорієнтації наших зусиль на завершення цієї амбітної і складної обсерваторії”, — сказав виконуючий обов’язки адміністратора НАСА Роберт Лайтфут.

За словами помічника директора NASA Томаса Зурбукена, творці телескопа “недооцінили технологічну складність” даного проекту.

“Процес складання та випробувань окремих компонентів зайняв більше часу, ніж очікувалося”, — пояснив він.

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Це ключовий рік для Webb, коли 6,5-метровий телескоп і науковий елемент корисного навантаження будуть з’єднані з елементом космічного корабля, щоб сформувати повну обсерваторію. Елемент космічного корабля складається з сонячного екрану розміром з тенісний корт, спроектованого Northrop Grumman, і космічного корабля, в якому розміщуються авіоніка польоту, система електроживлення і сонячні панелі.

Так, при перевірці працездатності унікального сонцезахисного екрана виявилися розриви довжиною до 10 см в поліамідній плівці.

“У нас є тільки один шанс зробити все правильно до того, як апарат буде виведений в космос”, — зазначив Зурбукен.

Проводити ремонтні роботи на орбіті, як це робилося у випадку з обсерваторією Hubble, буде неможливо хоча б тому, що в розпорядженні NASA вже немає шатлів, підкреслив він.

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Лайтфут визнав за необхідне звернути увагу на те, що додаткові випробування і перенесення запуску можуть призвести до зростання вартості проекту. Конгрес США в 2001 році встановив планку витрат на створення телескопа без урахування коштів, необхідних безпосередньо для запуску, в розмірі $8 млрд. NASA вже вклало в реалізацію проекту 7,3 млрд дол., зазначив в. о. директора.

“Перевищення межі витрат вимагатиме від Конгресу прийняття рішення про додаткове фінансування”, — сказав Лайтфут.

Телескоп повинен замінити на орбіті Hubble. Спочатку передбачалося, що це відбудеться в 2013 році, але конструкторські роботи відстали від графіка. Лише в листопаді 2016 року завершилася збірка основних сегментів James Webb і було оголошено, що фахівці NASA тепер розпочинають наземні випробування з тим, щоб вивести на орбіту в жовтні 2018 року.

Наприкінці вересня минулого року запуск був перенесений на березень-червень 2019 року.

Webb — це міжнародний проект під керівництвом NASA зі своїми партнерами, ЄКА і Канадським космічним агентством. ESA надає Ariane 5 в рамках свого наукового співробітництва з НАСА.

Космічний телескоп James Webb стане найсучаснішою інфрачервоної космічною обсерваторією і найбільшим астрономічним космічним науковим телескопом, який коли-небудь створювали, доповнюючи наукові відкриття космічного телескопа Hubble НАСА та інших наукових місій.