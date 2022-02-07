Телескоп Hubble зафиксировал динамическое действие двух галактик
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Телескоп Hubble сделал снимок объекта с названием Arp 282 — двух интерактивных галактик, которые расположены в созвездии Андромеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
Детали
На снимке заметно галактику Сейферт NGC 169 и галактику IC 1559. Обе имеют монументально энергичные ядра, известные как активные галактические ядра (AGN), хотя на картинке трудно понять это.
В NASA подчеркивают, что если бы на картинке было видно полное излучения двух AGN, то это скрыло бы прекрасно детализированы приливные взаимодействия, происходящие между NGC и IC 169 1559.
Напомним
Телескоп Hubble показал “небесный световой меч”.