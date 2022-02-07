Телескоп Hubble зафіксував динамічну дію двох галактик
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Телескоп Hubble зробив знімок об'єкту з назвою Arp 282 — двох інтерактивних галактик, які розташовані у сузір'ї Андромеда. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
Деталі
На знімку помітно галактику Сейферта NGC 169 і галактику IC 1559. Обидві мають монументально енергійні ядра, відомі як активні галактичні ядра (AGN), хоча на зображенні тяжко зрозуміти це.
У NASA підкреслюють, що якби на зображенні було видно повне випромінювання двох AGN, то це приховало б чудово деталізовані припливні взаємодії, що відбуваються між NGC 169 і IC 1559.
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