"Телепузики" отметили 20-летие

Отмечается, что первый выпуск передачи на телеканале ВВС в 10 утра 31 марта 1997 "навсегда изменил детское телевидение", а персонажи Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По стали любимцами юных телезрителей.

"Их пародировали" Симпсоны ". Они были повсюду. И это было просто шоу о четырех больших детей. Его успех был непостижим ", - отметили в сообщении.

Напомним, показ шоу завершился 5 января 2001, в целом было показано 365 серий.