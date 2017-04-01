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"Телепузики" відзначили 20-річчя

"Телепузики" відзначили 20-річчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дитяче шоу “Телепузики” відзначило 20-ту річницю виходу першого випуску в ефір, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що перший випуск передачі на телеканалі ВВС в 10 ранку 31 березня 1997 року “назавжди змінив дитяче телебачення”, а персонажі Тинки-Вінкі, Діпсі, Ляля і По стали улюбленцями юних телеглядачів.

“Їх пародіювали „Сімпсони“. Вони були всюди. І це було просто шоу про чотирьох великих малюків. Його успіх був незбагненний,” — відзначили у повідомленні.

Нагадаємо, показ шоу завершився 5 січня 2001 року, в цілому було показано 365 серій.

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