"Телепузики" відзначили 20-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дитяче шоу “Телепузики” відзначило 20-ту річницю виходу першого випуску в ефір, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Відзначається, що перший випуск передачі на телеканалі ВВС в 10 ранку 31 березня 1997 року “назавжди змінив дитяче телебачення”, а персонажі Тинки-Вінкі, Діпсі, Ляля і По стали улюбленцями юних телеглядачів.
“Їх пародіювали „Сімпсони“. Вони були всюди. І це було просто шоу про чотирьох великих малюків. Його успіх був незбагненний,” — відзначили у повідомленні.
Нагадаємо, показ шоу завершився 5 січня 2001 року, в цілому було показано 365 серій.