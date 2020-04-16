Телемост между медиками Украины и Китая относительно COVID-19 состоится на днях - министр

"Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Сейчас мы выстраиваем формат этого телемоста. Наша задача - чтобы к этому телемосту, обмену опытом, были привлечены как можно больше наших врачей, которые сегодня работают в различных больницах Украины, и чтобы они могли получить ту информацию по борьбе, по лечению больных. В ближайшие дни, я думаю, что мы проведем такой телемост", - сказал Максим Степанов.

Напомним, Украина и КНР договорились о проведении совместного медицинского телемоста.



