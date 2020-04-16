Телемост между медиками Украины и Китая относительно COVID-19 состоится на днях - министр

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39928 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63688 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64219 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 90997 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77322 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101522 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105456 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130629 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130233 просмотра

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Телемост между медиками Украины и Китая относительно COVID-19 состоится на днях - министр

Телемост между медиками Украины и Китая относительно COVID-19 состоится на днях - министр

Киев  •  УНН

 • 11520 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Телемост между украинскими и китайскими медиками, во время которого врачи обменяются опытом по борьбе с COVID-19, состоится в ближайшие дни. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Сейчас мы выстраиваем формат этого телемоста. Наша задача - чтобы к этому телемосту, обмену опытом, были привлечены как можно больше наших врачей, которые сегодня работают в различных больницах Украины, и чтобы они могли получить ту информацию по борьбе, по лечению больных. В ближайшие дни, я думаю, что мы проведем такой телемост", - сказал Максим Степанов.

Напомним, Украина и КНР договорились о проведении совместного медицинского телемоста.

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