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Телеміст між медиками України та Китаю щодо COVID-19 відбудеться днями - міністр

Телеміст між медиками України та Китаю щодо COVID-19 відбудеться днями - міністр

Київ • УНН

 • 11532 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Телеміст між українськими та китайськими медиками, під час якого лікарі обміняються досвідом щодо боротьби з COVID-19, відбудеться в найближчі дні. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Вчора під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми вибудовуємо формат цього телемосту. Наше завдання - щоб до цього телемосту, обміну досвідом, були залучені якомога більше наших лікарів, які сьогодні працюють в різних лікарнях України, і щоб вони могли отримати ту інформацію щодо боротьби, щодо лікування хворих. Найближчими днями, я думаю, що ми проведем такий телеміст”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна та КНР домовилися щодо проведення спільного медичного телемосту.

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