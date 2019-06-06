Телекомпания CNN подала иск против ФБР за нарушение Закона о свободе информации

Иск был подан во вторник в суд столичного округа Колумбия. По данным телекомпании, руководство ФБР в марте этого года оставило без внимания запрос CNN на передачу ей некоторых материалов по расследованию Мюллера. Телеканал отмечает, что имел право на ознакомление с этими данными в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), который "позволяет предоставлять публичный доступ к правительственным документам за некоторыми исключениями".

Так, согласно распространенному сообщению, в ФБР был направлен запрос на передачу телеканала свидетельств бывшего советника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Рика Гейтса, бывшего помощника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна, бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, а также бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгали. В целом, по мнению CNN, речь идет о показаниях около 500 человек, которые лежат в основе доказательной базы докладе спецпрокурора.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор доказал, что Россия вмешивалась в ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило заговора Трампа с Россией.

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Как сообщал УНН, демократы планируют привлечь к ответственности генпрокурора США за отказ предоставить доклад Мюллера.